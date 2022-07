Genova – Sono preoccupati i residenti che si trova a vivere attorno all’ex Aura, in via del Commercio, a Nervi.

Nelle ultime settimane, infatti, le polveri prodotte dai lavori stanno rendendo l’aria irrespirabile nella zona.

Non solo, diversi calcinacci sono finiti nei giardini di alcune proprietà, non ferendo nessuno solo per un puro caso.

Chi abita nella zona si dice contento della demolizione dell’ex Aura ma denuncia la mancanza di tutela per la salute e la vivibilità della son.

“Asl e Comune ci avevano garantito paratie protettive per diminuire il disagio ed evitare rischi di questo tipo, non è stato installato nulla del genere” denunciano i residenti mentre si chiede una riunione per fare fare il punto della situazione e intervenire a mitigare i disagi.