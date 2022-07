Genova – Un bambino che sta male e respira a fatica nell’auto bloccata sotto il sole per il traffico. Momenti di paura e comprensibile agitazione quelli di una coppia bloccata nel traffico con il figlio in gravi condizioni. Fortunatamente in zona operava una pattuglia della polizia che ha immediatamente compreso la gravità della situazione ed ha scortato l’auto con le sirene accese, sino al pronto soccorso dell’ospedale Gaslini.

La pattuglia della Polizia Stradale di Genova era impegnata in un servizio per contrasto della guida in stato di alterazione psico-fisica quando gli agenti hanno visto sulla viabilità congestionata, un uomo che si sporgeva vistosamente dal finestrino richiamando l’attenzione degli operatori. Quest’ultimo, con animo concitato riferiva ai poliziotti che il proprio bimbo di 11 mesi a bordo dell’autovettura, presentava difficoltà respiratoria, febbre molto alta, tremore diffuso e scarsa reazione agli stimoli.

Viste le condizioni di salute del piccolo e il traffico congestionato, gli operatori allertano il pronto soccorso del Gaslini, ma, vista la situazione di emergenza decidono di scortare l’auto dei genitori fino al pronto soccorso del Gaslini, dove il bimbo viene affidato alle cure dei sanitari.

Rimasto in osservazione per tutta la notte, fortunatamente il bimbo non risulta in pericolo.