Genova – Diversi alberi sono crollati a causa del forte vento e degli acquazzoni che hanno interessato Genova e Savona nel pomeriggio di oggi.

Decine gli interventi dei Vigli del Fuoco a Genova.

La situazione più delicata è quella di corso Carbonara, a Castelletto, dove un albero si è abbattuto su alcune auto parcheggiate all’altezza del civico 10.

Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito ma la strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di rimozione dell’albero.

Paura anche per un ponteggio poco distante che stava rischiando di crollare e che è stato messo in sicurezza dai vigili del fuoco.

Alberi caduti anche in via Fiorino, in corso Italia, a Campo Ligure e a Mele.

Una tromba d’aria è stata segnalata a Carcare e alcuni alberi e cartelli stradali sono stati divelti.