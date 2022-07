Genova – Una cagnolina e i suoi cinque cuccioli sono stati abbandonati poco distante dal rifugio Sherwood, a Bavari.

Subito dopo il ritrovamento è scattato l’allarme e sul posto sono intervenuti gli uomini della Croce Gialla soccorso animali che hanno portato in salvo i cuccioli e la mamma.

Gli animali sono in buona salute e, dopo la visita veterinaria, sembra che i cuccioli abbiano circa una settimana di vita.

Dopo il ritrovamento, la mamma e i suoi piccoli sono stati portati al canile Monte Contessa dove saranno accuditi e, a tempo debito, dati in adozione.

In un lungo post su Facebook, il personale del canile comunale si è sfogato: “Ci scusiamo se questo post non avrà toni pacati – si legge – ma con l’ennesimo ritrovamento di oggi, la nostra pazienza, la voglia di aiutare e capire le persone, è arrivata allo stremo.

Come si può essere così IGNORANTI,PRIVI DI COMPASSIONE E SOPRATTUTTO COSI’ INSENSIBILI verso degli esseri indifesi? Pensate che abbandonare mamma e cuccioli, in un trasportino sotto il sole (oggi c’erano 40 gradi), però davanti ad un rifugio faccia di voi persone sensibili?

No, siete persone orribili. Anzi, con poca educazione possiamo affermare, senza ombra di dubbio, che FATE SCHIFO…

Perché non sterilizzare, nel 2022, è agghiacciante…e ancor più agghiacciante è permettere di fare nascere creature che appena aperti gli occhi, devono già rendersi conto di quanto l’essere umano sia IGNOBILE,CODARDO E VILE…

Speriamo con tutto il cuore che chi oggi ha fatto ciò possa leggere queste righe e provare un minimo di vergogna ma dubitiamo che certe persone possano provare sentimenti nobili come pentimento o rimorso.

Da stasera ci prenderemo cura di questa mamma stremata dal caldo e dei suoi piccoli e nel frattempo, cercando per loro una famiglia degna di essere chiamata così, aspetteremo fiduciosi che il karma faccia il suo corso. Anche se già sappiamo che per l’ essere “umano” che oggi ha tradito la sua amica a 4 zampe, guardarsi allo specchio ogni giorno deve costare una fatica enorme.

FAI PENA…..

Questi cani meritano di meglio perché TU vali zero…

Vi ricordiamo che questa e’ la seconda cucciolata trovata abbandonata nella civile Genova.

A breve queste mamme e questi cuccioli avranno bisogno di una casa.

Non fatevi però trasportare dall’entusiasmo di salvare delle creature sfortunate: i cani sono impegno, dedizione ,pazienza ,tempo e soprattutto voglia”.