Savona – Sarà l’autopsia a chiarire la sequenza temporale con cui sono morti Nadia Zanatta e Antonino Santangelo, la coppia trovata morta nella loro abitazione di via Nella. L’ipotesi più accreditata – ma ancora da confermare – è che l’uomo abbia ucciso la donna con alcune coltellate e si sia lanciato dalla finestra, togliendosi la vita.

Nelle ultime ore sono stati ascoltati parenti e amici della coppia ed è emerso che i due si erano lasciati e che l’uomo faticava ad accettare la separazione.

In questo ambiente potrebbe essere maturata la decisione di uccidere e togliersi la vita.

Sul tavolo di casa, oltre a macchie di sangue, sarebbe stato trovato un biglietto che riporterebbe la frase “raggiungo la mamma”. Probabilmente scritto da Antonino Santangelo dopo la morte della ormai ex moglie Nadia Zanatta.

Non emergerebbero, però, al momento, particolari situazioni di tensione tra i due visto che l’uomo accompagnava tutte le mattine la moglie al lavoro.

Ulteriori accertamenti potranno fare chiarezza sulle circostanze del probabile caso di omicidio-suicidio.