Genova – Via Cecchi chiusa al traffico, alla Foce, a causa di un ramo pericolante. L’avviso scatta sul canale GenovAlert della polizia locale che informa che un ramo pericolante, che rischia di cadere sulle auto in transito, provoca la chiusura di via Cecchi, alla Foce, da via Magnaghi sino a via Rimassa.