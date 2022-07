Loano – Per il terzo anno consecutivo, ritorna il divieto di fumo sulle spiagge di Loano. Così come avvenuto nel 2020 e nel 2021, anche quest’anno il sindaco Luca Lettieri ha emesso un’ordinanza la quale stabilisce che fino al 30 settembre sarà “vietato fumare a tutte le persone su tutte le spiagge ricadenti nel territorio comunale. È consentito fumare sulle spiagge soltanto nelle aree appositamente delimitate”.

Multe e sanzioni anche per chi getta “rifiuti prodotti da fumo sul suolo e nelle acque”.