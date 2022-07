Varigotti (Savona) – Sono state salvate dagli altri diportisti le 10 persone che ieri si trovavano su un’imbarcazione che stava affondando nelle acque della Baia dei Saraceni, a Varigotti.

A intervenire sul posto anche gli uomini della Guardia Costiera di Savona.

Subito dopo l’allarme, una motovedetta della Capitaneria è intervenuta sul posto mentre alcune unità da diporto presenti si prodigavano a prestare i primi soccorsi.

Gli uomini della capitaneria, giunti sul posto, hanno constatato lo stato di semi affondamento dell’imbarcazione e hanno tratto in salvo l’ultimo membro rimasto a bordo nonché proprietario dell’unità.

Non ci sono stati né feriti né danni a cose grazie alla tempestiva reazione degli altri diportisti e alla prontezza della Guardia Costiera.

Una volta accertate le buone condizioni di tutti i membri dell’equipaggio, la Guardia Costiera ha coordinato le operazioni per un’immediata rimozione dell’unità che in serata è stata portata in sicurezza nel porto di Finale Ligure.

Azione quest’ultima che ha scongiurato l’eventuale pericolo per l’ambiente

costiero.

Sono in corso gli accertamenti per stabilire le cause dell’incidente.