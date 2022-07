Portofino (Genova) – Stavano camminando sul monte di Portofino quando hanno accusato un malore e sono stati salvati dall’elicottero dei Vigili del Fuoco.

Disavventura questo pomeriggio per due turisti tedeschi.

Durante l’escursione i due si sono sentiti male e hanno chiamato i soccorsi. In pochi minuti le squadre dei Vigili del Fuoco e del soccorso alpino si sono avvicinate da terra mentre l’elicottero Drago 70 si è alzato in volo vericellando a terra gli aerosoccorritori e permettendo il recupero dei due escursionisti che sono stati accompagnati a San Fruttuoso per i controlli medici.