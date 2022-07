Camogli – Consueto blitz di una famigliola di cinghiali, nella centralissima piazza del Teatro. Intorno alle 4,30 gli animali hanno iniziato a ribaltare i bidoni dell’umido per poi banchettare tranquillamente tra i rifiuti sparpagliati per strada.

Proteste dei residenti della zona che sono stati svegliati dai forti rumori e poi dal terribile odore degli alimenti fermentati per ore nei bidoni di plastica sotto il sole.

Anche a Camogli si fa sempre più forte la richiesta di interventi decisi per risolvere la situazione.

C’è chi suggerisce una campagna di abbattimenti, chi la sterilizzazione e chi propone semplicemente di cambiare il tipo di bidoni utilizzati e studiati per impedire il ribaltamento da parte degli ungulati.