Alassio (Savona) – Dopo i balli caraibici del mercoledì sera, sul Pontile Bestoso di Alassio torna anche il Cinema.

“Cinema sul Molo” è l’iniziativa che, nell’ambito del Festival della Cultura, scaturisce dalla collaborazione con il Museo Nazionale del Cinema di Torino.

“Si prosegue su un percorso che ha già avuto ottimi riscontri nei primi anni del mandato di questa amministrazione – spiega Paola Cassarino – quando, con l’idea di rivitalizzare uno dei luoghi più suggestivi della nostra città abbiamo dato il via ad una serie di iniziative che avessero come epicentro proprio il Molo. Avevamo iniziato con titoli di appeal nei confronti di un target famigliare, in grado di attirare bambini e adulti. Le proposte erano state accolte con grande favore da un pubblico che numerosissimo ha seguito le proiezioni”.

Domani sera, giovedì 14 luglio si parte quindi con la prima di quattro pellicole in programma, due di animazione e due commedie musicali.

“Rio” è un film di animazione in 3d del 2011 basato su un soggetto originale di Carlos Saldanha, che ne ha diretto la regia, il film è il sesto lungometraggio Blue Sky, mentre il cast vocale italiano è composto da Fabio De Luigi, Victoria Cobello, Pino Insegno e addirittura Mario Biondi.​

Accolto positivamente da critica e pubblico, il film è stato candidato a numerosi riconoscimenti, tra cui una candidatura ai Premi Oscar 2012 per la miglior canzone originale (Real in Rio)

Il 28 luglio sarà la volta di La La Land, la storia d’amore tra un musicista jazz e un’aspirante attrice, interpretati rispettivamente da Ryan Gosling ed Emma Stone; l’11 agosto seguirà il film di animazione “Alla ricerca di Dori” una piccola pesce chirurgo che, un giorno, si ritrova separata dai suoi genitori. Passa la sua vita a cercarli, finché non incontra Marlin e parte con lui a cercare suo figlio Nemo.

Si chiude il 25 agosto con “Mamma mia ci risiamo” la pellicola che è sia prequel che sequel del film Mamma Mia! del 2008 e ripropone le musiche del gruppo svedese Abba, sulle quali si basa parte della trama.

“Del resto – conclude Cassarino – avevamo iniziato proprio con “Mamma Mia” e mi sembrava giusto chiudere con il film che prosegue l’avventura sulla splendida isola greca di Kalokairi”.

Le proiezioni inizieranno alle 21,30, con ingresso libero. In caso di maltempo la proiezione sarà rinviata.