Varazze (Savona) – Quasi 5000 persone hanno riempito viale Nazioni Unite a Varazze per seguire la prima delle 4 Notti Bianche di Liguria con Edoardo Bennato, che si è esibito sul palco dopo gli Autogol assieme a I Masa.

“È bellissimo vedere così tante persone qui stasera – ha commentato il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti – Ci siamo riappropriati delle nostre piazze dopo un lungo periodo a causa del Covid: questa è una serata ancora più bella dopo le tante a cui abbiamo dovuto rinunciare in passato”.

Il prossimo appuntamento con le Notti bianche è giovedì 21 luglio con Orietta Berti a Sarzana.

Prima dell’esibizione sul palco di questa protagonista assoluta della storia della canzone italiana in piazza Matteotti, gli youtuber Gli Autogol e I Masa.

Il 25 luglio appuntamento a Diano Marina con Malika Ayane

Prima dell’esibizione live della cantante, in programma al Molo delle Tartarughe, spazio ad Awed, comico, scrittore e attore seguitissimo su Youtube, e iPantellas, il duo comico titolare di uno dei canali più importanti e longevi di YouTube Italia.

L’ultima notte bianca è in programma il 28 luglio a Sestri Levante con Roberto Vecchioni che si esibirà poi sul palco della Baia delle Favole dopo Awed e iPantellas