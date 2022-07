Genova – Ha accettato un invito da un 25enne conosciuto sui social e del quale si era forse invaghita ma è stata costretta ad un rapporto sessuale. Fortunatamente è riuscita a contattare un’amica via chat e a raccontare la violenza facendo scattare l’intervento della polizia.

Un’esperienza che la segnerà per sempre quella di una ragazzina genovese di 15 anni caduta nella trappola di un ragazzo di ben 10 anni più grande che ne ha prima conquistato la fiducia e poi si è trasformato in orco.

Il ragazzo l’ha infatti invitata a casa e l’ha convinta ad un rapporto sessuale ma quando ha preteso di ripetere l’esperienza la ragazzina si è rifiutata finendo per essere violentata.

Il ragazzo l’ha costretta ad un altro rapporto con la violenza e solo grazie all’intervento della polizia la situazione non è degenerata in altre violenze.

La ragazzina, infatti, è riuscita a contattare un’amica in chat e le ha raccontato la violenza e l’amica ha subito chiamato la polizia dando l’indirizzo preciso del luogo dove i due si trovavano facendo scattare l’intervento immediato degli agenti che hanno arrestato il violentatore.

Ancora una volta una ragazzina si trova coinvolta in cose più grandi di lei dopo essersi lasciata affascinare dal ragazzotto conosciuto sui social, sempre più teatro di una squallida “caccia” a soggetti più fragili e più facilmente raggirabili.

Ora sarà un’indagine a chiarire tutte le circostanze denunciate dalla giovane e per verificare se il ragazzo abbia fatto altre vittime con lo stesso modus operandi.

Le forze dell’ordine invitano i ragazzi a non accettare amicizie di persone più grandi e, soprattutto, di non fornire indirizzi e di non recarsi a casa di persone che non si conoscono bene e senza avvertire un adulto.