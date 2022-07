Genova – E’ accusato di aver prestato denaro a tassi da usura ad un altro imprenditore genovese, approfittando del forte stato di necessità, l’uomo fermato dalla Guardia di Finanza e posto agli arresti domiciliari mentre proseguono le indagini.

I Finanzieri del Comando Provinciale di Genova, nell’ambito di una complessa attività di polizia giudiziaria, condotta sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Genova, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari ed un contestuale decreto di sequestro preventivo, per un valore di 6.000,00 euro, nei confronti di un soggetto residente nella provincia di Genova indagato per la commissione del

reato di usura ai danni di un imprenditore genovese.

Le indagini, eseguite dai militari della Compagnia di Chiavari, hanno permesso di ricostruire l’intero rapporto usuraio perpetratosi ai danni di un imprenditore genovese titolare di una ditta individuale attiva nel settore dell’intermediazione immobiliare.

Quest’ultimo, in evidente stato di difficoltà economica, si rivolgeva, in due distinte occasioni, all’usuraio, anche egli imprenditore nel settore della ristorazione, al fine di ottenere un prestito complessivamente pari a 10 mila euro restituendone, nell’arco di pochi mesi 16 mila, corrispondendo interessi usurai superiori, in alcuni casi, al 500 per cento di quanto inizialmente ricevuto.

L’accordo usuraio pattuito prevedeva, a fronte dell’inziale prestito, la restituzione di una somma di denaro suddivisa in 5 rate settimanali: le prime quattro, corrispondenti agli interessi usurai corrisposti, pari al 50 per cento dell’importo ottenuto a titolo di prestito, e l’ultima costituita dall’intera somma inizialmente prestata.

Per tale ragione, il soggetto che aveva nel tempo effettuato i prestiti, veniva denunciato per la commissione del reato di usura.

Il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Genova, condividendo le ipotesi investigative della locale Procura, ordinava l’esecuzione della misura cautelare degli arresti domiciliari disponendo contestualmente il sequestro preventivo di 6 mila euro quale profitto diretto del delitto di usura.

L’operazione si inquadra nella più ampia azione svolta dalla Guardia di Finanza a contrasto dell’usura che costituisce un’odiosa pratica criminale che tende a ottenere ingenti guadagni sfruttando lo stato di bisogno di soggetti in grave difficoltà