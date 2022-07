Il vasto campo di alta pressione che si estende sul Mediterraneo centro occidentale continua a fermare le perturbazioni in arrivo e in Liguria arriva domani l’apice dell’ondata di calore.

Previsto per il resto della settimana ancora caldo e afa elevati.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo del centro Limet Liguria per le prossime ore:

Martedì 19 luglio 2022

Condizioni di cielo in prevalenza sereno al mattino, foschie presenti nei fondovalle interni; al pomeriggio attività cumuliforme sui rilievi appenninici e sulle Alpi Liguri, ma con bassa probabilità instabilità associata

Pesante disagio fisiologico per afa sui litorali, picchi termici diffusamente sopra i 35°C

Venti in prevalenza settentrionale al mattino a ponente, moderato/teso con locali accelerazioni su Capo Mele. Al pomeriggio brezze da sud su tutto l’arco ligure.

Mare generalmente poco mosso, localmente mosso al largo del bacino occidentale al mattino.

Temperature in ulteriore aumento, pesante disagio fisiologico per afa sui litorali, picchi termici diffusamente sopra i 35°

Costa: min 26/29°C, max 31/38°

Interno: min 16/23°C, max 34/37°C (fondovalle/collina )

Mercoledì 20 luglio 2022

Ancora condizioni di cielo sereno al mattino con aumento della foschia nei fondovalle interni

Pesante disagio fisiologico per afa sui litorali, picchi termici diffusamente sopra i 35°C

Giornata da bollino rosso per caldo per la Protezione Civile

Venti: moderati da nord tra la notte ed il mattino sul ponente, poi deboli meridionali.

Mari: generalmente quasi calmo o poco mosso.

Temperature: stazionarie, locali ulteriori aumenti nell’interno

Tendenza per giovedì 21 luglio 2022

L’arrivo di correnti da sud moderate potranno determinare un aumento della nuvolosità sul genovesato; meno caldo in quota.

Afa in ulteriore aumento