Genova – Le hanno spruzzato una bomboletta di spray al peperoncino in faccia e poi l’hanno derubata. Brutta avventura per una giovane rapinata nelle vicinanze della stazione di Principe.

La ragazza stava percorrendo una scalinata quando è stata accerchiata da due sconosciuti che subito le hanno spruzzato in faccia la polvere urticante che l’ha accecata e le ha reso difficile la respirazione, e poi le hanno sottratto il telefono cellulare.

I due malviventi sono poi fuggiti lasciando la ragazza in evidente difficoltà respiratoria.

Fortunatamente alcuni passanti sono accorsi sentendo le sue grida di aiuto e hanno chiamato l’ambulanza del 118.

La giovane è stata trasferita all’ospedale Galliera in codice giallo.