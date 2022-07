Sarzana – Oltre tremila persone in piazza per il concerto di Orietta Berti. Un altro successo di pubblico per la nuova stagione di eventi e spettacoli estivi in Liguria.

“Si è replicato il successo di Albenga – ha dichiarato il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti – , quando a salire sul palco domenica scorsa era stato Jovanotti. Musica, negozi aperti e tanto divertimento in città per una vera e propria invasione di visitatori attratti dalla nostra bellissima Liguria, che ancora una volta ha dimostrato di aver saputo cogliere la ripartenza”. Così il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti in merito al concentro di Orietta Berti di ieri a Sarzana.

La lunga giornata si è aperta alle 19 in Piazza De Andrè con l’intervista di Orietta Berti da parte di Marinella Venegoni e Roberto Arditti, prima del concerto in piazza Matteotti dalle 22 delle grande protagonista della storia della musica italiana preceduto dalla performance degli youtubers “Gli Autogol” e “I Masa”. Dalla mezzanotte sempre in piazza Matteotti è iniziata la festa con il dj-set di Radio Babboleo, mentre in piazza De Andrè è continuata la festa come in altri dieci punti musica della città, animata senza sosta fino alla notte. Nessun problema di sicurezza od ordine pubblico, per una serata da ricordare.

“Una festa bellissima – dichiara il sindaco Cristina Ponzanelli – per una città viva come mai e una piazza ricca di ogni generazione. Grazie a Regione Liguria per l’essenziale contributo, a tutte le forze dell’ordine, ai volontari, alla protezione civile e a quell’esercito silenzioso dei lavoratori dello spettacolo e di tutti coloro che hanno collaborato per trasformare in realtà questa serata, compresi i nostri commercianti che hanno il potere di rendere Sarzana attrattiva come nessun altro. La settimana dei grandi eventi non è ancora finita e continua con Fabri Fibra e Irama, ma l’estate è ancora lunghissima e Sarzana è più viva che mai”.