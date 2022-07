Genova – Non ce l’ha fatta Samuele Vergani, il giovane di 31 anni precipitato dalla scogliera di corso Italia nella notte tra venerdì e sabato.

A comunicarlo la direzione dell’ospedale San Martino che informa che il giovane è stato dichiarato clinicamente morto.

Il giovane, secondo le ricostruzioni, avrebbe tentato di entrare in un noto locale scendendo lungo un muraglione.

Molte le testimonianze sulla dinamica dell’incidente e ci sarebbero anche alcune riprese video che però non riguardano il momento della caduta.

Samuele Vergani si trovava in compagnia di un amico quando è scivolato cadendo per diversi metri sulle cabine sottostanti.

La corsa in ospedale non lo ha salvato e il giovane è deceduto dopo giorni di tentativi di salvargli la vita.