Santa Margherita Ligure (Genova) – Spiagge vietate, nella baia di Paraggi, per il ritrovamento di ordigni esplodenti della Seconda Guerra Mondiale.

Pesanti disagi per i turisti e gli operatori commerciali per la chiusura – inevitabile – delle spiagge della celebre baia di Paraggi dove ieri un sub avrebbe trovato alcune bombe inesplose risalenti alla seconda guerra mondiale.

La Capitaneria di Porto ha deciso la chiusura delle spiagge e nelle prossime ore dovrebbero arrivare gli artificieri subacquei della Marina Militare per un sopralluogo e per la rimozione in sicurezza degli ordigni.