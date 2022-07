Passata la perturbazione che ha interessato il Nord Italia, torna a rinforzarsi il campo di altra pressione presente sul Mediterraneo e torna il tempo stabile sulla Liguria.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Sabato 30 luglio 2022

Tra la notte e il primo mattino possibili temporali sullo Spezzino, in attenuazione già in mattinata. Sul resto della regione in genere soleggiato a parte nubi sparse senza conseguenze. Nel pomeriggio tempo stabile ovunque a parte qualche nube a levante in definitivo dissolvimento in serata.

Venti deboli o moderati da nord, in rotazione a sud sotto costa nel pomeriggio.

Mare da mosso a poco mosso.

Temperature in calo nei valori minime ovunque; massime in lieve aumento sotto costa, in calo nelle aree interne. Umidità in calo e maggiore sensazione di benessere

Costa: min 19/23°C, max 28/33°C

Interno: min 9/18°C, max 22/28°C (fondovalle/collina )

Domenica 31 luglio 2022

Condiziono di tempo soleggiato e stabile su tutta la regione a parte qualche nube nelle aree interne nel pomeriggio senza conseguenze.

Venti deboli settentrionali al mattino, meridionali al pomeriggio.

Mare quasi calmo o poco mosso.

Temperature stazionarie.

Tendenza per lunedì 1 agosto 2022

Giornata stabile e prevalentemente soleggiata sull’intera regione.

Temperature in aumento.