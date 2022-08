Cairo Montenotte (Savona) – Ha insultato e aggredito il capotreno che lo ha fatto scendere perché privo del biglietto e i carabinieri lo trovano in possesso di droga e lo arrestano.

Costerà cara, ad un 22enne cittadino del Marocco, la serata di intemperanze sul treno della linea Torino-Savona.

Il giovane, residente a Torino, è stato trovato dal capotreno senza biglietto ed è stato fatto scendere alla stazione di Cairo Montenotte.

Il giovane è andato su tutte le furie ed ha iniziato a insultare ed aggredire il capotreno che ha avvisato le forze dell’ordine.

I carabinieri della compagnia di Cairo sono arrivati sul posto e hanno fermato il ragazzo per controlli e per identificarlo ma poi, accorgendosi di un forte nervosismo, hanno deciso di approfondire la verifica trovandolo in possesso di 100 gr. di hashish destinato alla “movida savonese”, nonché 170,00 € in contanti quale provento dallo spaccio di stupefacente e un telefono cellulare per gestire i “clienti”.

Il materiale è stato sequestrato e il giovane è stato accompagnato in carcere.