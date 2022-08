Non inizia bene il mese di agosto sulle autostrade della Liguria.

Coda viene già segnalata sull’autostrada A7 Genova – Milano, tra i caselli di Bolzaneto e Busalla in direzione nord a causa di un cantiere che riduce la carreggiata ormai da mesi.

Coda segnalata anche sull’autostrada A10 Genova – Ventimiglia tra Genova Aeroporto e l’allacciamento tra la A10 e la A7 per traffico molto intenso.