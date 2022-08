La Spezia – Torna l’appuntamento con le “stelle cadenti” e gli Astrofili spezzini si preparano all’osservazione delle meteore Perseidi con diverse iniziative.

Quest’anno, secondo le previsioni, le notti più favorevoli per osservare meteore saranno quelle della prima e dell’ultima parte del mese, poiché prive o quasi del disturbo lunare. Secondo gli esperti sarà un anno sfavorevole per vedere le Perseidi, dato che sarà Luna Piena proprio il 13 agosto, quando è attesa la maggiore frequenza.

Agosto è ad ogni modo un mese ricco anche di altri sciami, per lo più concentrati lungo l’eclittica tra le costellazioni dell’Aquila e dell’Aquario.

Queste correnti non mostrano gran quantità di stelle cadenti, né massimi particolarmente accentuati, essendo formate da piccoli corpuscoli che impattano con l’atmosfera con bassa velocità e che si sono dispersi ormai quasi completamente.

Non di rado, per lo più dalle stesse regioni eclitticali, possono però capitare spettacolari bolidi, dovuti a meteoroidi più consistenti e compatti.

A fine luglio e all’inizio di agosto diventano più numerose le alfa Capricornidi (max 1/2 agosto) che sembrano irradiarsi da un’area a pochi gradi a nord est della stella omonima. Visibili per tutta la notte, quest’anno offrono un’ottima opportunità per le applicazioni video fotografiche, visto che queste meteore sono all’apparenza lente e per lo più brillanti, con una caratteristica esplosione finale.

Come detto, durante tutto agosto un certo numero di meteore sarà osservabile dai numerosi radianti attivi nella regione dell’Aquario. Queste correnti sono credute spesso ingiustamente possedere una bassa densità spaziale, ma in realtà sono generate da corpuscoli minuti, che impattando abbastanza lentamente, producono un esiguo effetto luminoso.

Tra queste la componente settentrionale delle delta Aquaridi (max 9 agosto) e le Aquilidi (max 10/11 agosto) saranno quelle da cui sarà più facile rilevare una certa attività. Entrambe le correnti saranno osservabili per tutta la notte.

Per le Perseidi quest’anno (max 12/13 agosto) si prevede un’apparizione alquanto sfavorevole, dato che la Luna sarà sempre presente col suo disturbo, osserveremo comunque senz’altro gli eventi più luminosi.

Il maggior numero di Perseidi dovrebbe essere osservabile dopo la mezzanotte, nelle ore prima dell’alba del 13 agosto allorchè il radiante sarà alto nel cielo oltre i 60 gradi. Quest’anno la frequenza oraria che in genere supera il centinaio di meteore risulterà ridotta dal chiarore lunare, ma anche perchè nei luoghi da cui osserviamo difficilmente ci sono cieli limpidi e completamente bui senza inquinamento luminoso.

Nonostante il disturbo lunare l’Associazione Astrofili Spezzini, organizza tre serate per il massimo previsto.

Il 10 agosto presso il paese di Godano, 11 agosto in collaborazione con Antichi sentieri Liguri e CAI la Spezia nella frazione di Bozzolo, Brugnato.

Per concludere il 12 agosto gli astrofili mostreranno le meraviglie del cielo nella frazione di Valeriano, Vezzano Ligure.

Nell’ultima decade di agosto sarà il caso di orientare la nostra attenzione anche sulle enigmatiche brillanti kappa Cignidi (max 19/20 agosto) che mostrano un’estesa area radiante di oltre 15 gradi, molto complessa con più centri sparsi tra il Cigno e il Dragone.