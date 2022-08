Varazze – Un Tir carico di prosciutti si è ribaltato per cause ancora da accertare sull’Autostrada A10 Genova – Ventimiglia, nel tratto tra Varazze e Arenzano, in direzione Genova.

L’autostrada A10 è bloccata per consentire le operazioni di soccorso e bonifica e i disagi sono pesanti.

L’incidente è avvenuto intorno alle 7 e il mezzo pesante si è ribaltato su un lato perdendo parte del carico e riversando gasolio sulla strada.

Il traffico si è bloccato e sul posto stanno intervenendo i mezzi di soccorso e dei vigili del fuoco, nel timore di un incendio.