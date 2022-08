Varazze (Savona) – Organizzavano serate con musica e balli in uno stabilimento balneare ed effettuavano servizio di somministrazione bevande ma non avevano i necessari permessi. Un locale sul lungomare di Varazze è stato fermato su disposizione del questore di Savona per problemi alla sicurezza e nel rispetto delle normative.

Durante i controlli sono state verificate solo le licenze per l’esercizio dell’attività di stabilimento balneare e sono stati rilevati problemi di sicurezza e gestione del grande flusso di persone che la sera frequentavano il locale e le forze dell’ordine hanno segnalato l’attività alle autorità competenti.