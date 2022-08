Genova – Restano gravi ma i veterinari sperano di salvarle le due cagnoline che hanno ingerito alcuni bocconi contenenti chiodi e pezzi di vetro abbandonati per strada in salita san Barnaba, nel quartiere di Oregina. Le cagnette si sono salvate grazie alla prontezza di riflessi della padrona che le ha viste addentare alcuni pezzi di wurstel a terra ed ha subito intuito che fosse una “trappola” per cani ed è riuscita a far loro sputare la maggior parte dei bocconcini.

Subito dopo la corsa disperata alla clinica veterinaria della Foce che ha subito sottoposto le due cagnette ad un intervento di emergenza per far rigurgitare quanto ingerito.

Nei frammenti recuperati erano presenti chiodi e pezzi di vetro, certamente una miscela mortale per qualunque animale le avesse mangiate.

Non è chiaro se l’obiettivo del maniaco fossero i cani o i cinghiali che bazzicano in gran numero nella zona ma per l’autore del gesto, se identificato, scatterà la denuncia per maltrattamento di animali che prevede anche il carcere oltre al pagamento di una multa pesantissima.

Nella zona è allarme tra i proprietari di cani e sui social c’è chi sostiene che i bocconcini si trovino in zona già da tempo.

Le forze dell’ordine che indagano sul caso esamineranno anche le riprese delle telecamere della zona per cercare l’autore del gesto.

Intanto le due cagnette restano ricoverate in clinica con la speranza che possano riprendersi al più presto.