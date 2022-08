Chiavari – Forse un momento di disattenzione o un passo falso all’origine della terribile caduta di un bambino di appena 8 anni in un dirupo vicino al Passo del Bocco, nell’entroterra chiavarese. Il piccolo si trovava con la famiglia per una escursione quando è precipitato del pendio con un volo di diversi metri.

Subito è scattato l’allarme dei familiari che hanno contattato i vigili del fuoco e il 118.

Gli uomini del distaccamento di Rapallo e di Chiavari si sono precipitati sul posto ed hanno raggiunto il piccolo con tecniche alpinistiche e poi lo hanno immobilizzato su una speciale barella nel timore di fratture alla colonna vertebrale.

Soccorso dal personale paramedico del 118, il piccolo è stato trasferito con la massima velocità in ospedale e qui i medici hanno riscontrato una frattura ad una gamba.

(Foto Archivio)