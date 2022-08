Ancora condizioni di alta pressione sul Nord Italia e sulla Liguria ma flussi debolmente instabili in arrivo da Nord determineranno annuvolamenti associati a qualche locale fenomeno nelle aree interne specie nel pomeriggio.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Giovedì 11 agosto 2022

Al mattino un po’ di nuvolosità sarà presente sui versanti padani centro-occidentali e nelle aree interne senza precipitazioni, più soleggiato lungo la costa. Nel pomeriggio formazione di occasionali rovesci o isolati temporali su Alpi Liguri ed Appennino orientale, in attenuazione in serata, per il resto tempo soleggiato.

Venti deboli da nord al mattino, brezze dominanti nel pomeriggio.

Mare generalmente poco mosso.

Temperature stazionarie

Costa: min 23/27°C, max 31/35°C

Interno: min 12/19°C, max 28/34°C (fondovalle/collina )

Venerdì 12 agosto 2022

Al mattino soleggiato ovunque. Tra la tarda mattinata e il pomeriggio formazione di isolati temporali su Alpi Liguri e sulle testate di Val Trebbia e Aveto, in attenuazione in serata. Temporali assenti sui restanti rilievi e soleggiato in costa.

Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali.

Mare poco mosso

Temperature: In contenuto calo

Tendenza per sabato 13 agosto 2022

Nuovamente soleggiato ovunque a parte nubi locali, moderata ventilazione settentrionale, nuovo aumento delle temperature lungo le coste.