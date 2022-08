Genova – Completamente ubriaco si è messo a rubare nelle auto in sosta in via Mura degli Zingari, nella zona di Principe, ma è stato notato e arrestato dalla polizia.

Un 31enne è finito in manette ieri notte dopo aver infranto un vetro di un’auto.

Alcuni passanti hanno notato la scena ed hanno chiamato la polizia che è subito intervenuta trovando l’uomo ancora dentro la vettura.

Accompagnato con l’auto di servizio in Questura l’uomo, che appariva a vista completamente ubriaco, ha tenuto una condotta ostile e aggressiva e ha lanciato una scarpa all’indirizzo dei poliziotti.

L’uomo che oggi sarà processato con rito direttissimo è stato anche denunciato per il possesso ingiustificato di armi o oggetti atti ad offendere e sanzionato per ubriachezza molesta.