Morto Piero Angela. Il celebre divulgatore scientifico, ideatore di programmi di successo come Quark, è morto a 93 anni.

A darne notizia il figlio Alberto che, su Facebook, ha scritto “Buon viaggio papà”.

Angela era nato a Torino nel 1928 ed aveva iniziato la sua carriera giornalistica in Rai come cronista radiofonico, divenendo poi inviato e conduttore del tg.