Genova – Poco prima delle 4:00 di questa mattina un giovane di ventiquattro anni è stato soccorso in corso Italia in evidente stato di ubriachezza.

L’uomo è stato condotto in codice rosso e in pericolo di vita all’ospedale di San Martino dalla Croce Rossa.

Circa due ore prima, invece, in via Reti a Sampierdarena un altro uomo di circa trent’anni era stato soccorso in codice giallo, sempre ubriaco, e trasportato all’ospedale di Villa Scassi.