Avegno (Genova) – Restano gravi, all’ospedale San Martino di Genova, le condizioni del motociclista ferito ieri sera, intorno alle 19, in un grave incidente avvenuto sulla strada provinciale 333 ad Avegno, nell’entroterra di Recco.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e l’ambulanza del 118 e il ferito è stato trasferito in codice rosso in ospedale.

In corso la ricostruzione della dinamica dell’incidente avvenuto con il coinvolgimento anche di una vettura.