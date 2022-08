Chiusura anticipata alle 12 di oggi per l’allerta meteo gialla per temporali su centro e Levante, diffusa ieri sera da Arpal (Zone B, C, E)

Nella notte rovesci temporaleschi fino a moderati hanno interessato il settore di centro Levante della regione con Ognio (Neirone) Genova che ha cumulato 13.5 millimetri in 15 minuti. Ad accompagnare i fenomeni, comunque di breve durata, un rinforzo dei venti meridionali con una raffica al Monte di Portofino, che ha toccato i 64 km/h. Le temperature della notte si sono confermate su valori elevati con tassi di umidità elevati: Genova Centro Funzionale ha registrato una minima di 23.2, Savona Istituto Nautico 22.6, Imperia Osservatorio Meteo Sismico 22.8, La Spezia 22.3. La minima più elevata, 24.6, ad Alassio (Savona). Alle ore 11.15 spiccano i 32.1 gradi di Monterosso (La Spezia). Nelle prossime ore l’instabilità si andrà lentamente attenuando ma domani, mercoledì 17 agosto, è atteso un peggioramento delle condizioni meteorologiche.

Ecco, intanto, l’avviso meteorologico emesso oggi e disponibile con i simboli grafici QUI https://www.arpal.liguria.it/images/pdfWS/vigilanza.pdf

OGGI MARTEDI’ 16 AGOSTO instabilità residua con rovesci e temporali localmente forti su BCE. Dalle prossime ore i fenomeni avranno carattere sparso ed intensità al più moderata e saranno più probabili su DE e nell’interno di ABC. Piogge in esaurimento nel pomeriggio.

DOMANI MERCOLEDI’ 17 AGOSTO l’arrivo di una perturbazione dalla Francia porta condizioni di maltempo. Nel corso della giornata sono attese precipitazioni sparse a carattere di rovescio o temporale su tutte le zone di intensità moderata o localmente forte; intensificazione dei fenomeni da sera. Venti in rinforzo da Nord fino a 50-60km/h anche rafficati su ABD.

DOPODOMANI GIOVEDI’ 18 AGOSTO la perturbazione investe la Liguria e porta condizioni di spiccato maltempo con fenomeni a carattere di rovescio o temporale anche forte su tutte le zone fin dalle prime ore della notte. Si consiglia di seguire gli aggiornamenti. Venti da Nord fino a 50-60km/h anche rafficati su ABD, in calo in mattinata