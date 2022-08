E’ scattata alla mezzanotte e proseguirà sino alle 15 di oggi, salvo modifiche o prolungamenti, la nuova allerta gialla per temporali, su tutta la Liguria.

A diramarla, su previsioni meteo di Arpal, la protezione civile regionale.

Una perturbazione atlantica sta attraversando la Liguria con precipitazioni sparse a carattere di rovescio o di temporale localmente anche forte.

Da segnalare che le precipitazioni saranno accompagnate da attività elettrica, da possibili grandinate, colpi di vento con raffiche particolarmente intense e trombe marine.

Dal pomeriggio i fenomeni si attenueranno parzialmente ma saranno ancora possibili temporali localmente forti.

Residue precipitazioni sono attese anche nella prima parte di venerdì.

Le previsioni Arpal:

Giovedì 18 agosto: la perturbazione investe la Liguria portando fin dalle prime ore della notte temporali in estensione da Ponente verso Levante. I fenomeni saranno organizzati, di intensità forte, localmente molto forte associati ad attività elettrica, grandine, colpi di vento e possibili trombe marine. Dal pomeriggio parziale attenuazione con temporali e rovesci residui e bassa probabilità di isolati fenomeni forti su tutte le zone. Al mattino venti 50-60km/h da Nord su ABE, da Sud-Est su C.

Venerdì 19 agosto: La perturbazione si allontana; segnaliamo precipitazioni residue di intensità generalmente moderata