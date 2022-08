Genova – Ha rubato una e-bike del valore di circa 15mila euro e poi ha preso il treno diretto a Torino dove pensava di rivenderla ma è stato sorpreso ed arrestato dalla polizia ferroviaria.

Non ha tenuto conto del sistema di localizzazione satellitare il ladro di biciclette fermato alla stazione di Carmagnola dagli agenti della polizia ferroviaria che ne hanno seguito il viaggio tramite la App del proprietario.

L’uomo ha rubato la bici ad un genovese nel capoluogo ligure e poi ha approfittato dei treni che permettono il trasporto delle biciclette per dirigersi verso Torino, dove risulta risiedere, per poi rivendere la preziosa bicicletta. Non ha però fatto i conti con la tecnologia e il proprietario delle bicicletta ha subito denunciato il furto del mezzo mettendo a disposizione delle forze dell’ordine la App che consente di seguire gli spostamenti della bici sul telefono cellulare.

In questo modo gli agenti hanno capito che il ladro stava fuggendo in treno e lo hanno atteso alla stazione di Carmagnola e lo hanno arrestato.

Nello zaino aveva ancora le tronchesi usate per tagliare la pesante catena antifurto come fosse di burro.

Il ladro è stato arrestato e la bici è stata restituita al legittimo proprietario.