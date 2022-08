Genova – A poche ore dal passaggio dell’ondata di maltempo che ha creato ingenti danni nel Tigullio, Cna Genova si è subito attivata per offrire un supporto alle imprese danneggiate.

“Come accade in queste circostanze Regione Liguria ha aperto il canale di segnalazione danni tramite il modello AE – spiega Banchero -. Come Cna Genova abbiamo pensato di offrire da subito un supporto ai nostri associati, ai nostri clienti ma anche a tutti gli altri imprenditori che questa mattina si sono trovati con le loro attività fortemente danneggiate”.

“Oltre ai canali ufficiali di Regione Liguria – aggiunge Barbara Banchero – abbiamo messo a disposizione degli imprenditori la mail segreteria@cna.ge.it e il numero whatsapp 3488279967 per offrire il nostro supporto nella corretta compilazione della modulistica per la segnalazione dei danni subiti. Ricordo a tutti gli imprenditori che in questa fase è fondamentale documentare accuratamente con foto i danni subiti”.

Il modello AE può essere scaricato, insieme alle istruzioni per la compilazione, direttamente dal sito di Regione Liguria all’indirizzo: https://www.regione.liguria.it/homepage/protezione-civile-liguria/post-emergenza-segnalazione-danni/attivita-economiche-e-produttive. Il modello deve essere consegnato entro 30 giorni dall’evento presso gli sportelli abilitati della Camera di Commercio di Genova o inviato tramite raccomandata o PEC all’indirizzo cciaa.genova@ge.legalmail.camcom.it.

Le segnalazioni di danno presentate dalle attività economiche e produttive nel modello AE sono finalizzate al rilevamento del danno occorso e costituiscono requisito d’accesso per eventuali contributi erogati con fondi di Protezione Civile, ma non danno diritto e non forniscono garanzia di erogazione degli stessi.

L’ufficio relazione con il pubblico della Regione Liguria è a disposizione per la distribuzione dei moduli di segnalazione dei danni e per fornire informazioni; lo sportello, in piazza De Ferrari, è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 16. È inoltre attivo il numero verde 800.445.445 dell’Urp Liguria Informa dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 16, oltre alla casella istituzionale: liguriainforma@regione.liguria.it

Cna Genova è a disposizione di tutti gli imprenditori con la casella mail segreteria@cna.ge.it e tramite il numero whatsapp: 3488279967.