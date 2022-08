Genova – Ancora un’auto ribaltata sulle strade del capoluogo. Questa volta è successo sull’autostrada A12 Genova – Livorno, nella galleria che precede l’uscita del casello di Genova Est.

Intorno alla mezzanotte, per cause da accertare, una vettura con a bordo tre persone si è ribaltata finendo contro le pareti della galleria.

Fortunatamente gli occupanti hanno riportato solo lievi ferite ed un brutto spavento ma il traffico è andato in tilt e solo l’arrivo dei vigili del fuoco, che hanno spostato la vettura, ha consentito il ritorno alla normalità.

Le persone a bordo della vettura ribaltata sono state trasferite in ospedale per accertamenti.

In corso la ricostruzione dell’incidente ma al momento non sembrano coinvolti altri veicoli.