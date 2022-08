Il vasto campo di alta pressione presente sul Mediterraneo si rafforza ancora ma sulla Liguria si prevede ancora instabilità sulle zone dell’ Appennino e sulle Alpi Liguri nelle ore più calde della giornata.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo del centro Limet Liguria per le prossime ore:

Mercoledì 24 agosto 2022

Al mattino cielo sereno o velato ovunque. Da metà giornata si formeranno degli addensamenti cumuliformi sulle Alpi Liguri e sull’Appennino di levante con la possibilità per isolati e brevi rovesci accompagnati da qualche colpo di tuono.

Tempo sempre soleggiato lungo le coste.

In serata nuovamente bel tempo ovunque.

Venti deboli, con locali lievi rinforzi tra Genova e Savona da nord al mattino, brezze di mare nel pomeriggio

Mare generalmente quasi calmo o poco mosso

Temperature stazionarie o in lieve aumento le massime nelle zone interne.

Costa: min 19/23°C, max 28/32°C

Interno: min 9/16°C, max 26/33°C (fondovalle/collina)

Giovedì 25 agosto 2022

Al mattino cielo sereno ovunque. Da metà giornata si formeranno degli addensamenti cumuliformi sulle Alpi Liguri e sull’Appennino di levante con la possibilità per isolati e brevi rovesci accompagnati da qualche colpo di tuono. Tempo sempre soleggiato lungo le coste. In serata nuovamente bel tempo ovunque.

Venti a regime di brezza

Mare generalmente quasi calmo o poco mosso

Temperature stazionarie

Tendenza per venerdì 26 agosto 2022

nessun cambiamento sostanziale

Temperature stazionarie.