Genova – Stava passeggiando per strada, nella zona di Murcarolo, a Quinto, quando è stata aggredita da due giovani che le hanno strappato la catenina d’oro e sono fuggiti. Ancora un episodio di violenza nella zona del levante genovese e ancora una volta protagonisti dei giovani.

La ragazza, nonostante lo stato di choc, ha subito chiamato le forze dell’ordine ma dei due giovani che l’avevano aggredita si sono perse le tracce.

Le indagini si concentrano sulle telecamere della zona che potrebbero aver ripreso la scena o quantomeno fornire elementi utili ad identificare i due ladri.

Da tempo la zona di Quinto ed in particolare quella dei giardini, è interessata da episodi di violenza e a nulla sembrano servire le numerose telecamere posizionate in diversi punti.

La mala – movida si è spostata dal centro storico dove si concentrano i controlli serali e notturni e sembra essersi spostata nelle zone molto meno controllate.

Risse, abbondanti bevute e ragazzi ubriachi che girano per le strade sono gli “effetti” sul territorio.