Genova – Un uomo di venticinque anni è stato fermato e denunciato dai carabinieri in via Nizza, nel quartiere di Albaro. Durante un normale pattugliamento, i militari hanno notato il giovane e l’hanno fermato per un controllo e una perquisizione. All’interno del suo zaino erano presenti una serie di orologi e gioielli, dei quali l’uomo non ha saputo indicare la provenienza. Gli oggetti in questione sono quindi stati sequestrati, mentre il venticinquenne è stato denunciato con l’accusa di ricettazione.