Correnti di aria più fresca in quota continuano a interessare il nord Italia portando tempo variabile e a tratti instabile.

Queste le previsioni del centro meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Domenica 28 agosto 2022

Possibili rovesci in mattinata, anche a carattere temporalesco, potranno interessare il settore centro-occidentale della costa; tempo asciutto con nuvolosità sparsa altrove

Dalle ore centrali della giornata, e nel corso del pomeriggio, formazione di rovesci e temporali su Alpi Liguri ed Appennino centro-orientale, asciutto con solo qualche addensamento in transito sul resto della regione.

Venti: al mattino deboli o moderati da nord-est a ponente, da est/sud-est altrove. Nel pomeriggio deboli, o al più moderati, dai quadranti meridionali ovunque.

Mari: poco mosso.

Temperature: minime pressoché stazionarie, massime in lieve calo.

Costa: min 18/24°C, max 25/29°C

Interno: min 9/18°C, max 24/31°C (fondovalle/collina)

Lunedì 29 agosto 2022

Al mattino nuvolosità diffusa sul settore centrale, maggiori schiarite altrove.

Nel corso del pomeriggio formazione di rovesci, anche a carattere temporalesco, sui rilievi di Alpi Liguri ed Appennino centro-orientale, tempo asciutto e cieli prevalentemente poco nuvolosi lungo la costa.

Venti: deboli o moderati, generalmente dai quadranti meridionali.

Mari: poco mosso.

Temperature: pressoché stazionarie.

Tendenza per martedì 30 agosto 2022

Giornata variabile ed a tratti instabile.

Tra la notte ed il mattino dei rovesci temporaleschi inizieranno ad interessare il ponente, nel corso della giornata graduale estensione dei fenomeni verso levante.

Temperature in lieve calo