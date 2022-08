Santa Margherita (Genova) – Si è sfiorata la tragedia nella tarda serata di ieri, quando all’anfiteatro Bindi una palma di circa dieci metri si è spezzata cadendo al suolo. Fortunatamente in quel momento non era presente nessun passante e così nonostante il parco, soprattutto d’estate, sia spesso affollato anche di sera, non si sono registrati feriti o peggio.

La zona è stata recintata e messa in sicurezza e nel corso della mattinata odierna l’albero verrà prima tagliato e poi rimosso.

Sull’episodio i Cittadini chiedono che venga fatta la massima chiarezza per capire come mai, in un luogo così frequentato, si sia verificato un evento simile senza che in zona ci fossero condizioni meteo avverse.

Sotto la lente di ingrandimento la manutenzione degli spazi verdi da parte della civica amministrazione.