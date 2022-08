Taggia (Imperia) – Aveva trasformato un locale della sua abitazione in una vera e propria macelleria clandestina, con ganci e coltellacci da macellaio, il bracconiere scoperto dai carabinieri dopo un’indagine che ha portato alla scoperta anche di due fucili detenuti illegalmente, di oltre 500 munizioni da caccia, lacci di metallo per catturare e uccidere in cinghiali e persino una gabbia di metallo con un sistema per intrappolare gli animali che venivano poi uccisi e macellati.

I carabinieri hanno scoperto che l’uomo aveva un’intensa attività di macellazione di animali catturati illegalmente e la cui carne, probabilmente, finiva sul mercato illecitamente e senza alcun controllo di sicurezza alimentare.

L’uomo aveva trasformato un locale in una vera e propria macelleria, con tanto di ganci ai quali appendere gli animali da fare a pezzi e coltelli e mannaie per tagliare la carne e le ossa.

L’uomo è stato denunciato e dovrà anche spiegare la provenienza di un fucile risultato rubato.