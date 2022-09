Genova – E’ tornato ad arrampicarsi sulla rete sotto il ponte Monumentale minacciando di gettarsi di sotto e poi di voler attendere lì sino a quando la sua situazione non verrà presa seriamente in considerazione. E’ terminata solo verso le 22,30, con l’intervento dei vigili del fuoco che prima lo hanno calmato e poi lo hanno portato a terra, la nuova incursione dell’uomo, disoccupato e con una difficile situazione economica e familiare alle spalle, che da tempo sale sul ponte Monumentale e minaccia di suicidarsi.

Ieri sera, intorno alle 19,30, è tornato ad arrampicarsi sulla rete posizionata sotto il ponte per evitare la caduta di calcinacci durante il restauro ed è rimasto seduto, con le gambe penzoloni, chiedendo che qualcuno si faccia carico della sua situazione e lo aiuti.

Senza lavoro, con la moglie malata e con il rischio di essere sfrattato, l’uomo cerca una soluzione ai suoi problemi e ciclicamente torna a protestare in modo “estremo”.

Ieri sera i vigili del fuoco hanno parlato a lungo con lui ma quando l’uomo ha manifestato l’intenzione di restare a lungo sul ponte hanno deciso di intervenire e lo hanno condotto a terra “a forza”.

Ora la persona è stata ricoverata in ospedale ma certamente, senza una soluzione ai suoi problemi, potrebbe tornare con nuovi gesti che mettono a repentaglio la sua e l’altrui incolumità.