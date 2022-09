Chiavari (Genova) – A seguito di alcune indagini della Polizia di Genova in collaborazione con il reparto prevenzione crimine e l’arma dei carabinieri della stazione di Chiavari, nel pomeriggio di ieri due fratelli sono stati arrestati con l’accusa di spaccio.

I due uomini, con numerosi precedenti penali e con un’attività di vendita di sostanze stupefacenti che risale già agli anni ’80, sono stati trovati in possesso di circa 150 grammi di cocaina e di un bilancino di precisione nella loro abitazione, usata come punto nevralgico della loro attività illecita. Come scoperto dalle forze dell’ordine, i clienti sarebbero la maggior parte persone di mezz’età, considerate dei clienti abituali.