Genova – Un anello che non si sfila e il dito che mano a mano si gonfia, diventa dolorante e fa preoccupare. Una delle paure più diffuse tra chi indossa gli anelli e ciò che ha vissuto una ragazza che, questa mattina si è rivolta all’ospedale di Sestri per questo problema.

Il dito imprigionato dall’anello e il dolore che aumenta insieme alla preoccupazione.

Dopo diversi tentativi di rimozione “con le buone”, però il personale dell’ospedale si è “arreso” ed ha chiesto aiuto ai Vigili del Fuoco che sono intervenuti con “le maniere dure”.

Con cautela, con ogni accorgimento, un pompiere ha segato l’anello in oro con un seghetto per i metalli sotto lo sguardo impressionato e per nulla tranquillo della paziente.

L’intervento è riuscito perfettamente e una volta tagliato il metallo, l’anello è stato allargato e rimosso.

(Foto dei Vigili del Fuoco di Genova)