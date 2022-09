La Spezia – Continuano i controlli della Polizia Locale della Spezia nel centro cittadino con l’attività degli agenti vuole anche contrastare il fenomeno del degrado e dello spaccio nei parchi pubblici.

A proposito, nel pomeriggio di ieri un 20enne italiano è stato sanzionato e segnalato come assuntore di sostanze stupefacenti, secondo quanto riferito da lui stesso, per la terza volta in due anni.

Il giovane stava passeggiando presso i Giardini Pubblici di viale Mazzini quando, avvicinato dalla pattuglia in uniforme per un controllo, ha mostrato segni di nervosismo.

Messo alle strette dagli agenti il giovane ha spontaneamente consegnato un modesto quantitativo di sostanza stupefacente, che pesato e analizzato sul posto dagli operatori è risultato essere un piccolo blocchetto di hashish per un totale di 4 grammi.

Il giovane è stato multato e segnalato alla Prefettura.