Bogliasco (Genova) – Sarà un’indagine a stabilire le circostanze della tragedia avvenuta ieri sera nei pressi della stazione ferroviaria di Bogliasco dove un giovane ha perso la vita travolto da un treno in transito.

L’incidente è avvenuto intorno alle 20,30 e per il giovane non c’è stato nulla da fare.

Gli accertamenti stabiliranno se si sia trattato di un terribile incidente o se, invece, il giovane si sia volontariamente lasciato travolgere.

Il traffico ferroviario sulla linea Genova – La Spezia è rimasto bloccato a lungo con ripercussioni e ritardi per i convogli in transito.