Genova – Inizio giornata difficile per il traffico cittadino. In Sopraelevata, in direzione levante si segnala traffico rallentato e code per traffico molto intenso.

Disagi per il traffico in tilt sono segnalati dalla polizia locale anche nella zona di via Tolemaide e sull’asse corso Europa, via Gastaldi in direzione centro

(notizia in aggiornamento)