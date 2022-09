Genova – Sono partite le operazioni di demolizione dell’ex stabilimento dei Bagni Roma sul lungomare di Pegli. Gli operai hanno iniziato a smontare la copertura dei locali ormai abbandonati e devastati da un incendio diverso tempo fa.

La struttura era diventata una delle vergogne di Pegli e la sua ingombrante presenza colpiva passanti e turisti.

Divenuto ricovero per sbandati e teatro di giochi pericolosi per ragazzini, gli ex Bagni Roma sono stati oggetto di lunghe contese legali.

Recentemente il Demanio ne ha autorizzato la demolizione e oggi si procede.